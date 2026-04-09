31-Jährige in Verdacht

Hochpreisige Weine aus Hotel im Ötztal gestohlen

In einem Hotel im Ötztal ist es Ende März zu einem Diebstahl gekommen. Eine Frau steht im Verdacht, mehrere teure Flaschen entwendet zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl zwischen 28. März 2026, 22.10 Uhr, und 22.45 Uhr. Eine 31-jährige Bulgarin steht im Verdacht, mehrere hochpreisige Weine aus einem Hotel gestohlen zu haben.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind derzeit im Gange. (TT.com)

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