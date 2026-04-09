E-Scooter löste Rauchentwicklung in Kufsteiner Wohnhaus aus

Ein in Brand geratener E-Scooter hat am Donnerstagnachmittag in Kufstein für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Wohngebäude in Kufstein alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten alle im Haus befindlichen Personen rasch ins Freie. Diese wurden vorsorglich vor Ort ärztlich untersucht.

Verletzt wurde durch die Rauchentwicklung niemand. Als Ursache konnte ein im Flur eines Mehrparteienhauses abgestellter E-Scooter festgestellt werden, der in Brand geraten war und die starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte.