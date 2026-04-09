US-Gericht: Presse muss Zugang zum Pentagon haben

Ein US-Richter hat das Verteidigungsministerium zur Wiederherstellung des uneingeschränkten Pressezugangs angewiesen. Das Pentagon behindere die Arbeit der Presse und widersetze sich damit einer früheren gerichtlichen Anordnung, erklärte Paul Friedman am Donnerstag (Ortszeit). "Das Ministerium kann nicht einfach eine unrechtmäßige Richtlinie unter dem Deckmantel einer 'neuen' Maßnahme wieder einsetzen und erwarten, dass das Gericht wegsieht", so der Richter.

Dies sei ein eklatanter Versuch, einen rechtmäßigen Gerichtsbeschluss zu umgehen. Stellungnahmen der "New York Times", des US-Justizministeriums und des US-Präsidialamts zu dem Beschluss lagen zunächst nicht vor. Das Pentagon äußert sich grundsätzlich nicht zu laufenden Verfahren. Die "New York Times" als Hauptklägerin hatte argumentiert, das Pentagon habe die ursprüngliche Anordnung nicht umgesetzt.

Stattdessen habe das Ministerium eine neue "Interimsrichtlinie" erlassen, die den Gerichtsbeschluss missachte. Demnach dürfen akkreditierte Reporter das Gebäude nur noch in Begleitung betreten. Zudem gibt es neue Vorgaben zum Quellenschutz. Das Pentagon wies den Vorwurf zurück, gegen die richterliche Anordnung verstoßen zu haben. Man habe sorgfältig alle rechtlichen Mängel behoben, die das Gericht an der vorherigen Richtlinie kritisiert habe, hieß es in einer Stellungnahme vom März. Die Vereinigung der Pentagon-Presse, der auch die Nachrichtenagentur Reuters angehört, nannte die neuen Regeln dagegen eine klare Verletzung des Gerichtsbeschlusses.