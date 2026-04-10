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Kommentar
Bomben auf Zivilisten dienen keinem Frieden
Kommentarvon Christian Jentsch
Die vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg steht auf der Kippe. Israels massive Angriffe auf den Libanon, die nicht nur die Hisbollah trafen, könnten den Konflikt neu anfachen.
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