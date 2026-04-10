SchülerInnen am Wort

Tirols junge Redetalente überzeugen: Zehn fahren nach Wien

Astrid Mair mit den SiegerInnen: Rebecca Edinger, Adriane Sofia Aschaber, Lillian Kilic, Laurin Fellner, Carina Arzbacher, Greta Reinecke, Sofia Migliorini, Caroline Klingler und Lena Sokic (v. l.). Es fehlt Ilian Foidl.
© Land Tirol / Trenker
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Beim 73. Landesjugendredewettbewerb haben 54 Jugendliche aus ganz Tirol ihr Können gezeigt. Zehn von ihnen fahren nun zum Bundesfinale nach Wien, das vom 1. bis 3. Juni 2026 stattfindet.

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