SchülerInnen am Wort
Tirols junge Redetalente überzeugen: Zehn fahren nach Wien
Astrid Mair mit den SiegerInnen: Rebecca Edinger, Adriane Sofia Aschaber, Lillian Kilic, Laurin Fellner, Carina Arzbacher, Greta Reinecke, Sofia Migliorini, Caroline Klingler und Lena Sokic (v. l.). Es fehlt Ilian Foidl.
© Land Tirol / Trenker
Beim 73. Landesjugendredewettbewerb haben 54 Jugendliche aus ganz Tirol ihr Können gezeigt. Zehn von ihnen fahren nun zum Bundesfinale nach Wien, das vom 1. bis 3. Juni 2026 stattfindet.