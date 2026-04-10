Spitzen-Forschung aus dem Skigebiet: Uni-Standort Obergurgl feiert 75. Geburtstag

Die drei ehemaligen Zollhäuser des Forschungszentrums Obergurgl thronen markant über dem Skiort im hintersten Ötztal. Dort findet seit 75 Jahren Forschung statt, die weit über das Tal hinausstrahlt: Ein Fund aus dem Tal rettet bis heute weltweit Leben. Inzwischen wird das Zentrum wie ein Hotel geführt, auch um die Kosten zu decken.