Auf 2000 Metern Seehöhe

Spitzen-Forschung aus dem Skigebiet: Uni-Standort Obergurgl feiert 75. Geburtstag

Das Forschungszentrum Obergurgl kann es auf 1940 Metern Seehöhe zu jeder Jahreszeit einschneien – auch jetzt im April.
© Uni Innsbruck/Fessler
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Die drei ehemaligen Zollhäuser des Forschungszentrums Obergurgl thronen markant über dem Skiort im hintersten Ötztal. Dort findet seit 75 Jahren Forschung statt, die weit über das Tal hinausstrahlt: Ein Fund aus dem Tal rettet bis heute weltweit Leben. Inzwischen wird das Zentrum wie ein Hotel geführt, auch um die Kosten zu decken.

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