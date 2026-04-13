Vom Filzstift-Gesicht bis zum Kinderzimmer-Chaos: Zeigt uns die lustigsten „Katastrophen“ eurer Kinder

Manche hängen sich teure Kunst an die Wand – andere haben Kinder. Vergesst aufgeräumte Hochglanz-Kinderzimmer aus dem Katalog! Die Realität ist doch viel lustiger: Bemalte Wände oder Möbel, Spielzeugberge oder sonstige kreative Ausbrüche aller Art. Genau diese Momente suchen wir!

Für unsere neue Leserfotoaktion wollen wir die lustigsten und chaotischsten „Meisterwerke“ sehen, die eure Kinder geschaffen haben. Einfach Fotos direkt in der Bildergalerie hochladen.

Die besten Einsendungen kommen ins Abstimmungsfinale – inklusive Gewinnchance. Auf den Sieger wartet ein Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 bis 2 Kinder im Kinderhotel Buchau in Eben am Achensee.