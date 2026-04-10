Vizekanzler fordert Bleiberecht: „Victoria und Joseph sind längst Teil unserer Gesellschaft“

„Integration zu bestrafen, widerspricht jeder Ordnung“, kritisiert Vizekanzler Andreas Babler. „Unverständlich“ finden die geplante Abschiebung auch die NEOS. Selbst Tirols FPÖ-Chef Abwerzger ist für ein Bleiberecht. Eine Online-Petition erreichte mittlerweile 35.000 Unterschriften. Am Samstag ist in Innsbruck eine Solidaritätskundgebung geplant.

Innsbruck, Wien – Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) kritisiert die geplante Abschiebung des aus Nigeria stammenden Geschwisterpaars Victoria und Joseph Oshakuade, das seit acht Jahren in Tirol lebt. „Als Vizekanzler ist mein Bekenntnis zum Rechtsstaat unumstößlich – und genau in diesen Fällen sieht er Möglichkeiten vor. Joseph und Victoria müssen humanitäres Bleiberecht erhalten“, forderte Babler am Donnerstagabend im Kurznachrichtendienst Bluesky.

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Sie haben in Tirol maturiert und befinden sich mitten in Studium und Ausbildung. Sie sind längst Teil unserer Gesellschaft. Andreas Babler, Vizekanzler (SPÖ)

Die beiden Geschwister waren als Jugendliche unbegleitet nach Österreich geflüchtet. Sie hätten in Tirol maturiert und befänden sich nun mitten in Studium und Ausbildung, „sie sind längst Teil unserer Gesellschaft“, so der SPÖ-Chef. „Dass sie nun aus ihrem Leben gerissen werden sollen und ihre Freund:innen und Perspektiven verlieren, um in ein Land abgeschoben zu werden, mit dem sie längst nichts mehr zu tun haben, ist für mich nicht nachvollziehbar. Integration zu bestrafen, widerspricht jeder Ordnung“, schrieb Babler.

Joseph Oshakuade studiert Business & Management am MCI, während Victoria Oshakuade eine Ausbildung im IT-Bereich absolviert.

„Unverständnis“ auch bei NEOS

Auch die NEOS äußerten Unverständnis über die geplante Abschiebung. „Ein funktionierendes Asylsystem muss jene schützen, die sich hier ein Leben aufgebaut haben, ein Teil der Gesellschaft geworden sind und einen Beitrag für Österreich leisten“, erklärte die Asylsprecherin Sophie Wotschke und plädierte „für eine sorgfältige Prüfung des Falls“. Der Rechtsstaat biete „mit dem humanitären Bleiberecht entsprechende Möglichkeiten“.

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Hätten die Verfahren nicht mehr als acht Jahre gebraucht, wäre es gar nicht zu dieser Situation gekommen. Sophie Wotschke, Asylsprecherin (NEOS)

Gleichzeitig zeige der Fall, wie wichtig ein effizientes Asylsystem ist. „Hätten die Verfahren nicht mehr als acht Jahre gebraucht, wäre es gar nicht zu dieser Situation gekommen“, so Wotschke und verwies auf die geplante Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpakts mit neuen Regelungen zur deutlichen Beschleunigung von Asylverfahren.

Integrationsministerin verweist auf Gerichte

Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) wollte am Freitag keine klare Position beziehen. Auf den Fall angesprochen verwies sie bei einer Pressekonferenz auf die Gerichte, die diese Entscheidung treffen müssten.

„Es gibt hier klare Regeln, an die wir gesetzlich gebunden sind“, so Bauer. Grundsätzlich sei ihre Position, dass Menschen, die in Österreich gut integriert sind, hier auch eine „gute Zukunft“ haben können. Die Frage, ob im konkreten Fall jemand ein Bleiberecht bekommt, sei aber keine politische, sondern eine rechtliche Entscheidung.

Der Tiroler FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger gab schon vor einigen Tagen an, er hoffe auf ein humanitäres Bleiberecht für die beiden.

Demos in Innsbruck und Wien

Der Fall der Geschwister aus Nigeria, deren Asylanträge mehrfach abgewiesen wurden und die vergangene Woche vorübergehend in Schubhaft genommen wurden, hat für Solidaritätsaktionen gesorgt. Die MCI-Hochschüler:innenschaft appellierte in einem Offenen Brief an die Vertreter der Republik. Auch Rotkreuz-Präsident Günther Ennemoser, der SK Wilten und der FC Union Innsbruck sprachen sich für ein Bleiberecht aus.

Am Samstag um 14 Uhr findet eine Kundgebung vor der Annasäule in Innsbruck statt. „Wir wollen mit der Veranstaltung Haltung zeigen“, sagt Innsbrucks Versammlungsleiter Mesut Onay. Bereits am Freitagabend ist eine Demonstration vor dem Innenministerium in Wien geplant.

Eine Online-Petition auf „Mein Aufstehn“ für den Verbleib der Geschwister in Österreich wurde bis Freitagvormittag rund 35.000 Mal unterzeichnet. Auch die ÖH unterstützt die beiden auf ihrer Website, indem sie auffordert, Mails an das Innenministerium zu schicken. (APA, TT.com)