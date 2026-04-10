Saison endete nach Sturz im Fangzaun: Schweizer Ski-Hoffnung schwer verletzt

Die Schweizer Ski-Abfahrtsmeisterschaften in St. Moritz wurden von einem schweren Sturz überschattet. Sandro Zurbrügg kam zu Sturz und flog anschließend in den Fangzaun. Dabei riss sich der 23-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie. Auch weitere „Begleitverletzungen“ im lädierten Knie wurden diagnostiziert. Laut Swiss Ski soll der Berner Oberländer in den kommenden Tagen operiert werden.