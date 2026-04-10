Bei Abfahrt in St. Moritz
Saison endete nach Sturz im Fangzaun: Schweizer Ski-Hoffnung schwer verletzt
Die Ski-Saison endete für Zurbrügg mit einer schweren Verletzung.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Die Schweizer Ski-Abfahrtsmeisterschaften in St. Moritz wurden von einem schweren Sturz überschattet. Sandro Zurbrügg kam zu Sturz und flog anschließend in den Fangzaun. Dabei riss sich der 23-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie. Auch weitere „Begleitverletzungen“ im lädierten Knie wurden diagnostiziert. Laut Swiss Ski soll der Berner Oberländer in den kommenden Tagen operiert werden.
Für die Schweizer Riesentorlauf-Hoffnung ist es ein schwerer Rückschlag. Zurbrügg sicherte sich erst vor Kurzem beim Europacup-Finale in Schladming die RTL-Gesamtwertung und hat damit einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Saison inne. Vorerst heißt es aber Reha, statt sich mit den Weltbesten zu messen. (TT.com)