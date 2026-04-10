Kollision in Fritzens: Irischer Radfahrer fuhr falsch in Kreisverkehr ein

Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Fritzens. Ein 62-jähriger Österreicher lenkte sein Auto gegen 18.30 Uhr auf der Fritzener Straße (L233) in einen Kreisverkehr ein, als ihm ein Rennradfahrer entgegenkam. Der 46-jährige Ire ist scheinbar in einem Moment der Unaufmerksamkeit falsch herum in den Kreisverkehr gefahren, immerhin herrscht in Irland Linksverkehr.