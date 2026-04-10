Prallte auf Auto
Kollision in Fritzens: Irischer Radfahrer fuhr falsch in Kreisverkehr ein
Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Fritzens. Ein 62-jähriger Österreicher lenkte sein Auto gegen 18.30 Uhr auf der Fritzener Straße (L233) in einen Kreisverkehr ein, als ihm ein Rennradfahrer entgegenkam. Der 46-jährige Ire ist scheinbar in einem Moment der Unaufmerksamkeit falsch herum in den Kreisverkehr gefahren, immerhin herrscht in Irland Linksverkehr.
In Folge wurde der Mann mitsamt seinem Rad über die Motorhaube des Österreichers und auf die Kreisverkehrsinsel geschleudert. Eine hinzukommende Passantin setzte die Rettungskette in Gang. Der Ire wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)