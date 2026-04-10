Neubau notwendig

Aus Wirtshaus wird Bankzentrale: 8,5-Millionen-Projekt in Hopfgarten geplant

Die Vorstände Marco Persterer, Johann Gossner und Simon Stöckl (v.l.) der Raiffeisenbank Wilder Kaiser – Brixental West gaben den offiziellen Startschuss zum Neubau der Bankzentrale auf dem Gelände des Tirolerhof.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Die Raiffeisenbank Wilder Kaiser – Brixental West errichtet ein neues Kompetenzzentrum in Hopfgarten. Auf dem Areal des ehemaligen Gasthofs Tirolerhof entsteht eine neue Zentrale für das Geldinstitut. Für das bisherige Gebäude wird an einer Nachnutzung gearbeitet.

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