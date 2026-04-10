Bronzeschwert und Exorzismus: Wie aus Hattinger Geschichte(n) ein Sagenbuch wurde

Der gebürtige Hattinger Markus Geyr präsentiert am 12. April ein besonderes Sagenbuch: „Malis Vermächtnis“ versammelt Geschichten und Mythen aus Hatting – neu erfunden, aber stets basierend auf historischen Begebenheiten und Personen. Und da hat Hatting durchaus Ungewöhnliches zu bieten.

Hatting –„Malis Vermächtnis“: Unter diesem Titel hat der gebürtige Hattinger Markus Geyr insgesamt 35 Sagen und Geschichten aus Hatting zu einem Buch vereint. Präsentiert wird es am 12. April im Hattinger Gemeindesaal. Die Besonderheit: Es handelt sich größtenteils um selbst erfundene Sagen – die sich allerdings stets auf reale historische Ereignisse beziehen.

Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Idee? „Es gibt fast keine aufgeschriebenen oder mündlich überlieferten Hattinger Sagen“, erklärt Geyr, bekannt als Chronist der Musikkapelle Hatting und leidenschaftlicher Heimatforscher. Zugleich gehe es ihm darum, „Alt-Hatting“, das langsam verschwinde, im Gedächtnis festzuhalten. Schließlich war der Wandel vom Bauerndorf zum modernen Wohnort mit viel Zuzug tiefgreifend.

„Man kann Sagen auf ihren historischen Hintergrund hin untersuchen“, erklärt Geyr. „Hier ist es aber genau umgekehrt: Historische Begebenheiten, Menschen und Orte wurden in Sagen verwandelt.“

Urgroßmutter als Inspiration

Im Buch heißt es, Markus Geyrs Urgroßmutter Amalia Mader, genannt Mali (1878–1972), habe ihm die geheimnisvolle Sammlung alter Sagen hinterlassen. Das stimmt so zwar nicht: Nur eine Geschichte – im Buch nach dem historischen Hausnamen „Die Prophezeiung der alten Mannlerin“ genannt – habe er aus ihrem Mund gehört. Doch die alte Frau, die er als Kind, vor seiner Einschulung, noch selbst erlebte, habe bei ihm tatsächlich tiefen Eindruck hinterlassen, „wortkarg und schon damals aus der Zeit gefallen“.

Man kann Sagen auf ihren historischen Hintergrund hin untersuchen. Hier ist es aber genau umgekehrt: Historische Begebenheiten wurden in Sagen verwandelt. Markus Geyr, Autor von „Malis Vermächtnis“

Die Uroma, deren alter Rosenkranz übrigens als Erbstück im Besitz von Markus Geyr ist, war also wirklich die Inspiration für das Sagenbuch. An diesem hat Geyr rund ein Jahr lang gearbeitet. Als Quellen dienten ihm das Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, alte Matriken, also Kirchenbücher, aber auch historische Karten und Gerichtsakten. „Ansonsten steckt viel Fantasie drin, ich bin ein guter Märchenerzähler“, lacht Geyr, der eine „Riesenfreude“ am Projekt hatte.

Das Hattinger Bronzeschwert – hier bestaunt von Bürgermeister Dietmar Schöpf, dem Sohn des Finders, Bruno Sailer, und Markus Geyr (v. l.) – fand selbstverständlich Eingang ins Sagenbuch. © Michael Domanig

Von der Opfergabe bis zum „Besessenheitsfall“

An außergewöhnlichen Geschichten, auf die er zurückgreifen konnte, mangelt es in Hatting nicht.

So grub in den 1970er Jahren ein Bauer in Hatting ein bestens erhaltenes Schwert aus, das in der Folge jahrzehntelang kaum beachtet in einem Stadel schlummerte. Heute weiß man, dass es sich um ein rund 3200 Jahre altes Prachtstück aus der Bronzezeit handelt. In Geyr Sagenbuch opfert ein „Ur-Hattinger“ dieses Bronzeschwert, um erzürnte Götter und einen reißenden Wildbach zu besänftigen. Das ist insofern stimmig, als das Schwert wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge wirklich in einem fließenden Gewässer gelegen hat – und dort wohl bewusst deponiert wurde.

Das rund 3200 Jahre alte Schwert, heute Teil der Dauerausstellung im Innsbrucker Zeughaus, zeichnet sich durch einen erstaunlich guten Erhaltungszustand aus. © Stefan Dietrich

Packend ist auch die Geschichte der Maria Buesshartin: Im September 1722 soll sie per Exorzismus von einem „besen Geist“, der sie drei Jahre lang besessen habe, befreit worden sein. Davon berichtet eine – in Bild und Text recht beklemmende – Votivtafel, die 2021 am Dachboden des Hattinger Widums entdeckt wurde und heute wieder in der Pfarrkirche hängt.

Dieser Ausschnitt aus der Votivtafel zeigt Maria Buesshartin bei der Austreibung des „bösen Geistes", umringt von sechs Männern. © Rödlach

Geyr deutet die Protagonistin in seiner – frei ausgedachten – Geschichte als heilkundige, nach Hatting zugezogene Fremde, der, nachdem sie erkrankt ist, von der abergläubischen Dorfbevölkerung alles Unheil zugeschrieben wird. Der Exorzismus wird so zur Demütigung einer starken Frau.

Markus Geyr ließ sich vom unheimlichen Exorzismus-Fall zu einem Kapitel des Sagenbuchs inspirieren. © Michael Domanig

Fast vergessene Begebenheiten

Apropos schaurige Geschichten: In Hatting gab es einst auch einen sogenannten Schinder oder Abdecker, der für die Tierkörperverwertung zuständig war. Das „Abdeckerhäusl“, das etwa in einer Karte von 1763 vermerkt ist, stand nicht von ungefähr am Dorfrand, in der Gaisau unweit des Inn. Ein solcher Ort und der geächtete Beruf „bieten natürlich viel Stoff für Geschichten“, sagt Geyr. Zumal der letzte Bewohner der Hattinger Schinderhütte dort 1904 offenbar erhängt aufgefunden wurde.

Ich wollte kein trockenes historisches Buch verfassen, sondern reale Begebenheiten in erfundene Geschichten fassen und sie so vielleicht sogar länger erhalten. Markus Geyr, Autos des Sagenbuchs

Ein großer Teil der Geschichten „spielt“ im 19. Jahrhundert: Der verheerende Hattinger Dorfbrand von 1897 ist heute fast vergessen, war damals aber ein einschneidendes Ereignis. Dasselbe gilt für Inn-Überschwemmungen, die der bäuerlichen Bevölkerung vor der Regulierung des Flusses große Sorgen bereiteten.

Wanderungen zu den Originalschauplätzen

Die historischen Grundlagen der Geschichten sind im Büchlein jeweils kurz angeführt. Eine weitere Besonderheit sind vier von Geyr zusammengestellte Sagenwanderungen, die zu den verschiedenen Schauplätzen führen. Das Spektrum reicht vom ausgedehnten Dorfspaziergang bis zur alpinen Wanderung. „Wenn man die Geschichten vielleicht sogar vor Ort liest, kann man sie noch besser erfahren“, meint Geyr.

Er hat vergleichbare Wanderungen „auf alten Pfaden“ auch schon im Nachbarort Inzing zusammengestellt und begleitet, wo er mit seiner Familie heute lebt.

Markus Geyr lädt dazu ein, die Schauplätze der Geschichten auch wandernd zu erleben. © Michael Domanig

Buchpräsentation Vorgestellt wird „Malis Vermächtnis“ am Sonntag, den 12. April, um 18 Uhr im Gemeindesaal Hatting. Adi Troppmair trägt zwei Geschichten aus dem Sagenbuch vor, dazu gibt es eine Präsentation zu den historischen Hintergründen der Geschichten. Livemusik steuert Walter Tolloy bei. Veranstalter ist der Verein „Kultur.Hatting“. Erhältlich ist „Malis Vermächtnis“ dann ab 13. April in der Tyrolia-Buchhandlung in Telfs (Inntalcenter), im Gemeindeamt und der Bücherei Hatting sowie im Bauernladen Wennser in Hatting.