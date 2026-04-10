Ortlieb österreichische Meisterin im Super-G, Gold bei den Herren für Schwarz

Bei frühlingshaften Bedingungen gingen am Freitag die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Super-G auf der Reiteralm über die Bühne. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld sicherten sich Nina Ortlieb bei den Damen und Marco Schwarz bei den Herren die begehrten Goldmedaillen.

Ortlieb demonstrierte im Super-G ihre Klasse und wurde ihrer Favoritenrolle wie schon in der Abfahrt am Donnerstag gerecht. Auf den Plätzen zwei und drei landen die Tirolerin Stephanie Brunner (+0,37 Sek.) und die Steirerin Anna Schilcher (+0,44 Sek.).

„Ich glaube heute war jeder überrascht, wie gut die Bedingungen waren, die Piste war in einem Top-Zustand. Der Super-G ist bei mir immer ein Auf und Ab, aber dass ich das heute so gut runtergebracht habe, darüber bin ich schon sehr zufrieden. Das ist ein schöner Abschluss und gibt zusätzlich Motivation“, so die Doppel-Staatsmeisterin aus Vorarlberg.

Bei den Herren sicherte sich Schwarz seinen insgesamt fünften Titel und zweiten im Super-G. Der Kärntner Allrounder unterstrich einmal mehr seine Vielseitigkeit und verwies den Tiroler Matteo Haas (+0,12 Sek.) und der Steirer Vincent Wieser (+0,41 Sek.) auf die Plätze.