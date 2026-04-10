1957–2026

Hip-Hop-Welt trauert um Pionier Afrika Bambaataa

Er galt als einer der Pioniere des Hip-Hop und wurde mit Songs wie „Planet Rock“ berühmt: Nun ist der US-Musiker und Produzent Afrika Bambaataa im Alter von 68 Jahren gestorben.

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