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1957–2026
Hip-Hop-Welt trauert um Pionier Afrika Bambaataa
Er galt als einer der Pioniere des Hip-Hop und wurde mit Songs wie „Planet Rock“ berühmt: Nun ist der US-Musiker und Produzent Afrika Bambaataa im Alter von 68 Jahren gestorben.
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