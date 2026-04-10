Repair Café in Lienz: Kaputten Dingen ein zweites Leben schenken

Am Samstag, den 18. April 2026, öffnet die Mittelschule Egger Lienz ihre Türen für das beliebte Repair Café. Dort haben Besucher die Möglichkeit, kaputten Gegenständen eine zweite Chance zu geben und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Organisiert vom Osttiroler Talentetauschkreis, hat sich das Event bereits als Erfolgsgeschichte etabliert.

Lienz – Die Idee hinter dem Repair Café ist einfach: Statt Wegwerfen und Neukaufen steht das Reparieren im Vordergrund. Dies schont nicht nur die Geldbörse, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für diesen nachhaltigen Ansatz.

Zwischen 14 und 17 Uhr stehen in der Mittelschule Egger Lienz ehrenamtliche Experten bereit. Sie helfen beim Reparieren von Elektrogeräten oder Kleidung. Auch wackelige Stuhlbeine können wieder stabilisiert werden. Selbst Bücher erhalten dort eine neue Klebefixierung. Das Schleifen von Messern findet aus Sicherheitsgründen in einem separaten Raum statt.

Besucher können den Fachleuten über die Schulter schauen und dabei wertvolle Tipps erhalten. Die Wartezeit lässt sich bei Kaffee und Kuchen nutzen. Dabei entsteht oft ein reger Erfahrungsaustausch untereinander. Zudem informiert der Osttiroler Talentetauschkreis über seine weiteren Angebote.

Eventinfos: