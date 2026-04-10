Grasser kommt nicht persönlich zur Privatkonkurs-Verhandlung: „Kann nichts beitragen“

Dies sei in solchen Fällen üblich, erklärte sein Anwalt. Beim ersten Termin sollen lediglich die Forderungen der Gläubiger – immerhin 30 Millionen Euro – geprüft werden. Der Insolvenzverwalter ortet noch einige Hunderttausend Euro auf einem Konto in Liechtenstein, dieses sei aber beschlagnahmt.