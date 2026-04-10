Mit Fußfessel in Kitzbühel

Grasser kommt nicht persönlich zur Privatkonkurs-Verhandlung: „Kann nichts beitragen“

Im Jänner konnte Grasser die Justizanstalt Innsbruck verlassen. Seitdem sitzer mit einer Fußfessel in Kitzbühel.
© APA/HANS KLAUS TECHT

Dies sei in solchen Fällen üblich, erklärte sein Anwalt. Beim ersten Termin sollen lediglich die Forderungen der Gläubiger – immerhin 30 Millionen Euro – geprüft werden. Der Insolvenzverwalter ortet noch einige Hunderttausend Euro auf einem Konto in Liechtenstein, dieses sei aber beschlagnahmt.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059