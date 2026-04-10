Anwälte von Sean „Diddy“ Combs fechten das Urteil an
Ein Berufungsgericht prüft derzeit den Antrag von Sean Combs‘ Verteidigung. Man kritisiert wenig Beachtung der Punkte, in denen Combs nicht schuldig gesprochen wurde, durch den Richter.
Nach der Verurteilung von US-Rapper Sean „Diddy“ Combs drängt seine Verteidigung in den USA auf eine Aufhebung oder zumindest auf eine Reduktion des Strafmaßes. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierten seine Anwälte, Combs sei zu Unrecht hart bestraft worden. Eine Entscheidung steht noch aus.
Im Zentrum steht die Frage, ob der zuständige Richter bei der Strafzumessung Vorwürfe berücksichtigt hat, in denen Combs von der Jury nicht schuldig gesprochen worden war. Laut US-Medien geht es dabei vor allem um schwerere Anschuldigungen wie Sexhandel und organisierte Kriminalität. Verurteilt wurde er dagegen wegen prostitutionsbezogener Delikte. (APA, TT)