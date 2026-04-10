Anwälte von Sean „Diddy“ Combs fechten das Urteil an

Ein Berufungsgericht prüft derzeit den Antrag von Sean Combs‘ Verteidigung. Man kritisiert wenig Beachtung der Punkte, in denen Combs nicht schuldig gesprochen wurde, durch den Richter.

Nach der Verurteilung von US-Rapper Sean „Diddy“ Combs drängt seine Verteidigung in den USA auf eine Aufhebung oder zumindest auf eine Reduktion des Strafmaßes. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierten seine Anwälte, Combs sei zu Unrecht hart bestraft worden. Eine Entscheidung steht noch aus.