Land Tirols FörderTour stoppt in Schwaz und Achenkirch

Das Land Tirol macht mit seiner FörderTour am Mittwoch, 15. April 2026, Halt im Bezirk Schwaz. Interessierte erhalten dabei kostenlose Beratung zur Beantragung von Förderungen, zu Energiekosten sowie zur Einrichtung der ID Austria.

Die FörderTour macht am 15. April 2026 an zwei Standorten Station. Vormittags findet die kostenlose Beratung von 9 bis 11.30 Uhr ohne Terminvereinbarung an der Bezirkshauptmannschaft Schwaz statt. Nachmittags können sich Interessierte im Gemeindeamt Achenkirch informieren und zwar von 14 bis 16 Uhr. Der Schwerpunkt liegt auf Hilfestellungen bei der ID Austria. Auch Fragen zu Energiekosten und Energiesparen beantworten Experten.

Über Fördermöglichkeiten informieren

Allgemein informiert die FörderTour umfassend über Fördermöglichkeiten des Landes. Dies umfasst Bereiche wie Pflege, Wohnbauförderung und Bildung. Wer möchte, kann einen Antrag direkt vor Ort stellen.

Wer die Termine vor Ort nicht wahrnehmen kann, erhält online Unterstützung. Das Tiroler Hilfswerk berät seit Kurzem auch via Video oder Telefon. Hier lassen sich Termine online vereinbaren. Themen sind der Heizkostenzuschuss oder Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Auch einmalige Unterstützungen in Notlagen sind möglich.