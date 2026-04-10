Knatsch unter Tirolern im Parlament
Nach pinkem „Tisch-Hupfer“-Sager: Barbara Neßler plädiert für ein Abrüsten der Worte
Barbara Neßler (Grüne) und Dominik Oberhofer (NEOS) sitzen beide im Tourismusausschuss des Nationalrats. Bei der Sitzung am Donnerstag vergriff sich Oberhofer im Ton.
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Wenn die Emotionen mit einem durchgehen, rutschen selbst erfahrenen Politikern inakzeptable Wortmeldungen heraus. So passierte es jüngst Dominik Oberhofer (NEOS). Verbale Gewalt dürfe nicht verharmlost werden, stellt die Grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler klar.