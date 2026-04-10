Keine weiteren Einsparungen

Länder trauen dem Bund bei der Vergabe von EU-Fördermitteln nicht über den Weg

Bei Verhandlungen zum Doppelbudget 2027/28 des Bundes wollen die Länder mitreden.
© Land Tirol/Jovanovic
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Fördermittel aus dem sogenannten Kohäsionsfonds vergibt Brüssel nicht mehr direkt an die Regionen, sondern als Umweg nach Wien. Bei den Ländern herrscht die Sorge, dass ein Teil davon dort versickert. Für weitere Einsparungen sieht Landeshauptmann Mattle den Finanzminister in der Pflicht.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561