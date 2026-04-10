Keine weiteren Einsparungen
Länder trauen dem Bund bei der Vergabe von EU-Fördermitteln nicht über den Weg
Bei Verhandlungen zum Doppelbudget 2027/28 des Bundes wollen die Länder mitreden.
© Land Tirol/Jovanovic
Fördermittel aus dem sogenannten Kohäsionsfonds vergibt Brüssel nicht mehr direkt an die Regionen, sondern als Umweg nach Wien. Bei den Ländern herrscht die Sorge, dass ein Teil davon dort versickert. Für weitere Einsparungen sieht Landeshauptmann Mattle den Finanzminister in der Pflicht.