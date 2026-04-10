Auf Zeitreise zum großen Traum vom kleinen Glück

Ab 9. Mai zeigt der Lendbräukeller in Schwaz „Herzliche Grüße aus Grado“ von Franz Xaver Kroetz. Ein Stück über mühsam ersparte Urlaubsträume der Arbeiterklasse in den 1980er Jahren. Eine 80er-Jahre-Disco stimmt am 2. Mai auf die Premiere ein.

Im Schwazer Lendbräukeller laufen derzeit die Proben für ein ganz besonderes Stück: „Herzliche Grüße aus Grado“ von Franz Xaver Kroetz. Der Geruch von Sonnenmilch, die drückende Hitze im Hotelzimmer und das ferne Rauschen der Adria. Grado in den 80ern. Ein Paradies aus Beton – und für das Paar der Arbeiterklasse der einzige Moment, um einmal „wer zu sein“.

Doch hinter den verspiegelten Sonnenbrillen funkelt die Melancholie. Kroetz schreibt über das, was wehtut: Die Sprachlosigkeit am Buffet, die mühsam ersparten Träume und das bittere Wissen, dass die Freiheit nach 14 Tagen am Check-out endet.

Der Sehnsucht ein Gesicht geben

„Niemand versteht die einsamen Kämpfe der kleinen Leute so wie Kroetz. Er gibt der Sehnsucht ein Gesicht, das so ehrlich und ungeschminkt ist, dass es fast wehtut“, beschreibt es Regisseur Markus Plattner. Er nimmt uns mit auf eine Zeitreise, die unter die Haut geht. Feinfühlig, tiefsinnig und gnadenlos genau seziert er den großen Traum vom kleinen Glück.Ein Abend voller Nostalgie, der uns fragt: Was bleibt von unseren Träumen, wenn die Sonne untergeht?

Franz Osl und Gaby Zeindl übernehmen die Rollen. Premiere ist am Samstag, 9. Mai, um 20:15 Uhr. Weitere Spieltermine sind der 15., 16., 17., 20., 22., 28., 29., 30. und 31. Mai. Sonntags beginnen die Aufführungen um 18 Uhr.

Warm-up im 80er-Vibe

Eine 80er-Jahre-Disco stimmt am 2. Mai auf die Premiere ein. Der Lendbräukeller wird zur Tanzfläche. Dort wird die Musik der 70er und 80er Jahre gefeiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Sie dient als musikalische und atmosphärische Einführung.

Robert Blöchl und Roland Penzinger erhielten bereits den Österreichischen Kabarettpreis. © Blöchl & Penzinger

Kabarett mit BlöZinger

Zuvor tritt am 22. April tritt das Kabarett-Duo BlöZinger im Lendbräukeller auf. Robert Blöchl und Roland Penzinger präsentieren ihr Programm "ERiCH". Während herkömmliche Comedy oft auf einer schnellen Abfolge von Pointen basiert, ist BlöZingers „KopfKinoKabarett“ wahre Schauspielkunst. Sie nutzen ein Minimum an Requisiten, um durch präzise Mimik, Gestik und blitzschnelle Rollenwechsel ganze Welten in der Fantasie des Publikums entstehen zu lassen. Dieses darstellerische Handwerk erfordert Raffinesse.

Inhaltliche Tiefe: Kabarett setzt sich kritisch und satirisch mit gesellschaftlichen oder persönlichen Themen – wie in „ERiCH“ einer skurrilen Familiensaga – auseinander. Es will nicht nur zum Lachen reizen, sondern durch Ironie und Satire zum Nachdenken anregen und bestehende Denkmuster irritieren.