Big Band Sound: Innnseit‘n spielt im Tux-Center

Die Innseit‘n Bigband eröffnet das Kulturjahr des Vereins SchwindelFrei- Am Dienstag, 28. April, spielt die Band um 20 Uhr im Tux-Center. Geboten werden Swing, Modern Jazz und Funk.

Das Ensemble tritt unter der Leitung von Raphaela Selhofer und Christian Wegscheider auf. Die Musiker präsentieren ein Repertoire aus den genannten Stilrichtungen.

Christian Wegscheider und Thomas Steinbrucker gründeten die Innseit‘n Bigband 2008/09. Sie wollten Schülern die Möglichkeit geben, neben Orchestern auch Jazz und Popularmusik zu spielen. Wegscheider formte zunächst die "Big Band Innsbruck Youngsters". Von 2013 bis Sommer 2023 leitete Thomas Steinbrucker die Band. Seit September 2023 führen Raphaela Selhofer und Christian Wegscheider die Formation gemeinsam.