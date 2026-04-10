Schloss Tratzberg ist aus dem Winterschlaf erwacht

Seit Kurzem hat das Schloss Tratzberg wieder seine Tore geöffnet. Das historische Renaissanceschloss oberhalb des Inntals präsentiert zur neuen Saison eine weiterentwickelte Virtual-Reality-Zeitreise.

Mitten drin sein und nicht nur von außen betrachten: Das vermittelt die Virtual-Reality-Zeitreise. Mit spezieller High-Tech-Brille auf der Nase erleben Besucher in einer authentischen Kutsche den dramatischen Brand der Burganlage im Jahr 1492. Auch den Wiederaufbau des Schlosses um 1500 können sie hautnah mitverfolgen. Dies ermöglicht einen Einblick, wie das Schloss seit Jahrhunderten nicht mehr sichtbar war.

Original möblierte Räume

Neben der virtuellen Tour bleiben die klassischen Schlossführungen bestehen. Eine Audio-Hörspielführung leitet durch original möblierte Räume. Dabei werden historische Persönlichkeiten „lebendig“. Für Kinder gibt es eine Märchenführung. Die Fahrt mit dem "Tratzberg Express" durch den Schlosswald in Stans ist ein Erlebnis für sich.