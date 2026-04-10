Zweitliebe-Flohmarkt Hopfgarten: Erneut voller Erfolg und Spende

In der Salvena in Hopfgarten stürmten zahlreiche Besucher das Angebot an gut erhaltener Kleidung. Der Erlös des Kuchenbuffets erbrachte zudem 857 Euro für die Volksschule Hopfgarten.

Hopfgarten im Brixental – Der kürzlich durchgeführte Zweitliebe-Flohmarkt in Hopfgarten in die zweite Runde und knüpfte an den Erfolg der Premiere an. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 100 angebotenen Kleiderständer vergeben und entsprechend groß war die Auswahl an gut erhaltener Kleidung.

Das einfache Verkaufskonzept hat sich auch diesmal bewährt: Die Verkäuferinnen reservierten vorab einen Kleiderständer, brachten ihre Ware gesammelt am Vortag vorbei und überließen Organisation und Verkauf dem Zweitliebe-Team. Der Flohmarkt startete um 16 Uhr in der Salvena Hopfgarten, doch bereits im Vorfeld war der Andrang spürbar. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Stöbern, Anprobieren und Einkaufen.

Unterstützung für die Volksschule Hopfgarten

Großen Zuspruch fand auch das Kuchen- und Kaffeebuffet. Dank zahlreicher engagierter Bäckerinnen konnte ein vielfältiges Angebot bereitgestellt werden. Der Reinerlös wurde für den guten Zweck gespendet: 857 Euro gingen an die Volksschule Hopfgarten. Der Genussverein unterstützte die Veranstaltung nicht nur mit Getränken, sondern auch mit einer zusätzlichen Spende in Höhe von 200 Euro.