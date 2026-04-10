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Tickets für Christina Aguilera in Ischgl gewinnen: Wie gut kennt ihr die Popdiven der 90er?
Am 2. Mai ertönt auf der Ischgl Stage der Idalp eine Stimme, die Musikgeschichte geschrieben hat: Christina Aguilera.
© APA/AFP/JAVIER TORRES
Die 90er waren das Jahrzehnt der Girlbands, der Rivalitäten und der unvergesslichen Pop-Hymnen. Testet euer Wissen über die größten Diven dieser Ära und findet heraus, wie viel Gossip von damals bei euch hängengeblieben ist. Zu gewinnen gibt es zwei Tickets für Christina Aguilera beim „Top of the Mountain Closing Concert“ am 2. Mai in Ischgl.