Gut zu wissen: Das passiert, wenn man bei Schnee mit Sommerreifen einen Unfall hat

Ab dem 15. April endet in Österreich die „Winterreifenpflicht“. Kommt nach diesem Termin der Winter inklusive Schnee und Eis zurück, kann das im Falle eines Unfalls mit Sommerreifen unter Umständen zu Problemen führen. Wie die Rechtslage aussieht, lesen Sie hier.

Innsbruck – In Österreich endet am 15. April die sogenannte „situative Winterausrüstungspflicht“. Wer es noch nicht getan hat, wird wohl spätestens jetzt einen Termin zum Reifenwechseln in der Werkstatt buchen oder selbst die Sommerreifen montieren. Aber was heißt „situative Winterausrüstungspflicht“ eigentlich? Und wie sieht es versicherungstechnisch aus, wenn man die Räder schon umgesteckt hat und der Winter plötzlich zurückkehrt? Wir haben uns die Rechtslage angesehen: