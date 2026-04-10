Antrag auf Bleiberecht
Geschwistern droht Abschiebung: Warum Victoria und Joseph hoffen dürfen
Die Geschwister Victoria und Joseph sind in Tirol längst integriert. Victoria macht eine IT-Ausbildung, Joseph studiert Wirtschaft. Am Samstag findet vor der Annasäule in Innsbruck um 14 Uhr eine Kundgebung zu ihrer Unterstützung statt.
© TT/Rita Falk
Der Anwalt der jungen Nigerianer, die seit über acht Jahren in Tirol leben, bringt Anträge auf humanitäres Bleiberecht ein. In ähnlich gelagerten Fällen sei dieses laut Innenministerium gewährt worden.