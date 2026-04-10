Packendes ÖTV-Duell: Potapova servierte Tirolerin Tagger im zweiten Satz ab

Nach einem Tiebreak-Krimi im ersten Durchgang entschied Anastasia Potapova Satz zwei mit 6:0 für sich und stand nach 1:35 Stunden gegen Lilli Tagger als Siegerin fest.

Anastasia Potapova hat den rot-weiß-roten Tennisschlager beim WTA-500-Turnier in Linz gegen Lilli Tagger für sich entschieden. Die Neo-Österreicherin gewann Freitagabend die Viertelfinalpartie 7:6(7),6:0 und trifft im Halbfinale entweder auf Donna Vekic aus Kroatien oder die Tschechin Karolina Pliskova. Für Tagger war hingegen bei ihrem ersten Linz-Auftritt in der Runde der letzten acht Endstation, sie darf sich aber über ihren erstmaligen Einzug in die Top 100 freuen.

Potapova startete stark ins Österreicherinnen-Duell, nahm ihrer 18-jährigen Kollegin zum Auftakt zu Null das Service ab und hielt sich bei ihrem ersten Aufschlagspiel schadlos. Tagger kam langsam ins Match, beim Stand von 3:4 schlug die Osttirolerin zurück und glich mit einem Break aus. Mit 5:4 ging die nun deutlich aktivere Tagger erstmals in Führung, ließ im Anschluss aber Gelegenheiten auf Satzbälle liegen. Die Entscheidung fiel daher im Tiebreak: Dort führte der Teenager schnell mit 4:1, doch Potapova schlug zurück und hatte bei 6:5 bzw. 7:6 Satzbälle. Diese wehrte Tagger noch ab, ein Vorhandfehler brachte schließlich die gebürtige Russin nach einer Stunde mit 1:0 in Front.

Anastasia Potapova spielte ihre ganze Klasse aus. © APA/BARBARA GINDL

Im zweiten Satz ging es dann deutlich schneller: Während Tagger zwei Breakbälle zu Beginn ungenutzt ließ, knöpfte Potapova ihrer Gegnerin gleich dreimal das Service ab und machte mit 6:0 den Satz und damit das Match zu. Potapova wahrte damit die Chance auf ihren zweiten Linz-Titel, die 25-Jährige hatte 2023 – damals noch für Russland startend – in der Stahlstadt den Siegerscheck kassiert. Auch Tagger darf positiv bilanzieren, mit Paula Badosa (ESP) und Ljudmila Samsonowa (RUS-3) besiegte sie zwei namhafte Gegnerinnen und gab ein weiteres Versprechen für die Zukunft ab.