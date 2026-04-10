Lokalgäste in St. Anton in Arm und Gesicht gebissen: 21-Jähriger nach Flucht einvernommen

Bereits am Dienstagabend war es in einem Lokal in St. Anton am Arlberg zu einem unüblichen Zwischenfall gekommen. Ein 21-jähriger Schwede hatte andere Lokalgäste an Armen sowie im Gesicht gebissen. Er ergriff zunächst die Flucht, konnte jedoch am Donnerstag von Zeugen in einem anderen Lokal wiedererkannt und von der Polizei einvernommen werden.