Tiefe Wunden
Lokalgäste in St. Anton in Arm und Gesicht gebissen: 21-Jähriger nach Flucht einvernommen
Bereits am Dienstagabend war es in einem Lokal in St. Anton am Arlberg zu einem unüblichen Zwischenfall gekommen. Ein 21-jähriger Schwede hatte andere Lokalgäste an Armen sowie im Gesicht gebissen. Er ergriff zunächst die Flucht, konnte jedoch am Donnerstag von Zeugen in einem anderen Lokal wiedererkannt und von der Polizei einvernommen werden.
Die Verletzten erlitten teils tiefe Bisswunden an den Armen sowie im Gesicht durch den 21-Jährigen. Der Beschuldigte wurde laut eigenen Angaben bei der Auseinandersetzung am Kopf verletzt und erlitt dabei eine Rissquetschwunde. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)