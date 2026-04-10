Austritt von Chlorgas sorgte für Einsatz beim Stanglwirt in Going

Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr zum Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser aus, wo Chlorgas im Keller ausgetreten war. Gegen 14.30 Uhr bildete sich ungewöhnlich starker Chlorgeruch – Ursache dafür dürfte ein Fehler bei der Pool-Chlor-Mischung gewesen sein.