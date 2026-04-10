Starker Geruch
Austritt von Chlorgas sorgte für Einsatz beim Stanglwirt in Going
Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr zum Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser aus, wo Chlorgas im Keller ausgetreten war. Gegen 14.30 Uhr bildete sich ungewöhnlich starker Chlorgeruch – Ursache dafür dürfte ein Fehler bei der Pool-Chlor-Mischung gewesen sein.
Die Feuerwehr konnte die chemische Reaktion auflösen und den betroffenen Bereich lüften. Durch den Vorfall wurden laut Polizei keine Personen verletzt oder gefährdet. (TT.com)