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Kommentar
Statt Frühlingslüfterl bläst wieder Gegenwind
Kommentarvon Alois Vahrner
Mit dem Iran-Krieg und den heftigen Turbulenzen auf den Energiemärkten sind Österreichs Hoffnungen, endlich wieder in den Vorwärtsgang zu kommen, höchst gefährdet.
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