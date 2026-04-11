Kommentar

Statt Frühlingslüfterl bläst wieder Gegenwind

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Mit dem Iran-Krieg und den heftigen Turbulenzen auf den Energiemärkten sind Österreichs Hoffnungen, endlich wieder in den Vorwärtsgang zu kommen, höchst gefährdet.