Rauch in Wohnheim in Kramsach: Unterkünfte geräumt, Mann im Krankenhaus

Kramsach – Ein Wohnheim in Kramsach musste in der Nacht auf Samstag geräumt werden. Grund war starker Rauch im Gebäude. Zu dem Vorfall kam es gegen Mitternacht. Mitarbeiter:innen holten die Bewohner:innen rasch aus ihren Unterkünften und versammelten sie im Erdgeschoß.

Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach begaben sich in das Gebäude und konnten die Quelle des Rauchs in einer Wohnung ausmachen. Ein 63-Jähriger gab an, dass Speisen am Herd übergelaufen seien und den Rauch verursacht hätten. Die Feuerwehr bestätigte das.