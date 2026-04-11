Wasser wird knapper

Wie Imst seinen Wasserschatz langfristig sichern will

In der Quellstube der Stadtwerke Imst im Alpeilgebiet, oberhalb von Tarrenz, kann man beobachten, wie das Wasser aus dem Berg tritt.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Das Image von Imst als „Brunnenstadt“ ist in Gefahr. Von Wassermangel will er noch nicht sprechen, aber ohne die vorausschauende Planung seiner Vorgänger wäre die Versorgung einzelner Stadtteile im vergangenen Jahr kaum zu stemmen gewesen, glaubt Stadtwerke-Direktor Thomas Huber und sieht Handlungsbedarf.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035