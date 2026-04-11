Wasser wird knapper
Wie Imst seinen Wasserschatz langfristig sichern will
In der Quellstube der Stadtwerke Imst im Alpeilgebiet, oberhalb von Tarrenz, kann man beobachten, wie das Wasser aus dem Berg tritt.
© Parth
Das Image von Imst als „Brunnenstadt“ ist in Gefahr. Von Wassermangel will er noch nicht sprechen, aber ohne die vorausschauende Planung seiner Vorgänger wäre die Versorgung einzelner Stadtteile im vergangenen Jahr kaum zu stemmen gewesen, glaubt Stadtwerke-Direktor Thomas Huber und sieht Handlungsbedarf.