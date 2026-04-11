Wie Imst seinen Wasserschatz langfristig sichern will

Das Image von Imst als „Brunnenstadt“ ist in Gefahr. Von Wassermangel will er noch nicht sprechen, aber ohne die vorausschauende Planung seiner Vorgänger wäre die Versorgung einzelner Stadtteile im vergangenen Jahr kaum zu stemmen gewesen, glaubt Stadtwerke-Direktor Thomas Huber und sieht Handlungsbedarf.