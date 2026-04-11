Umsetzung ab Frühjahr

Teich-Renaturierung und Motorikplatz: Volders setzt im Westen neue Akzente

Im Abendlicht mag der Volderer Teich zwar recht idyllisch wirken, in Wahrheit ist er allerdings immer weiter verlandet und geschrumpft. Doch nun wird das Areal ökologisch und gestalterisch wieder aufgewertet.
© Clemens Markart
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit der großen Wohnanlage auf den Postgründen ist in Volders fast so etwas wie ein neuer Ortsteil entstanden. Doch im Umfeld tut sich noch mehr: Ein neuer Spiel- und Motorikplatz soll Freiräume für Jugendliche schaffen – und ein unansehnlich gewordenes Gewässer wird, auch mit EU-Geldern, renaturiert.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561