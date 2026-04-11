Umsetzung ab Frühjahr
Teich-Renaturierung und Motorikplatz: Volders setzt im Westen neue Akzente
Im Abendlicht mag der Volderer Teich zwar recht idyllisch wirken, in Wahrheit ist er allerdings immer weiter verlandet und geschrumpft. Doch nun wird das Areal ökologisch und gestalterisch wieder aufgewertet.
© Clemens Markart
Mit der großen Wohnanlage auf den Postgründen ist in Volders fast so etwas wie ein neuer Ortsteil entstanden. Doch im Umfeld tut sich noch mehr: Ein neuer Spiel- und Motorikplatz soll Freiräume für Jugendliche schaffen – und ein unansehnlich gewordenes Gewässer wird, auch mit EU-Geldern, renaturiert.