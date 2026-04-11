Teich-Renaturierung und Motorikplatz: Volders setzt im Westen neue Akzente

Mit der großen Wohnanlage auf den Postgründen ist in Volders fast so etwas wie ein neuer Ortsteil entstanden. Doch im Umfeld tut sich noch mehr: Ein neuer Spiel- und Motorikplatz soll Freiräume für Jugendliche schaffen – und ein unansehnlich gewordenes Gewässer wird, auch mit EU-Geldern, renaturiert.