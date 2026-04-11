Schwerer Unfall beim Knoten Innsbruck: Fahrstreifen gesperrt, Person in Klinik gebracht

Innsbruck – Nach einem schweren Unfall in Innsbruck musste am Samstagvormittag ein Fahrstreifen der A12 Inntalautobahn Richtung Arlberg bzw. der A13 Brennerautobahn Richtung Brenner gesperrt werden. Zu dem Unfall kam es kurz nach 10 Uhr am Autobahnzwickel. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol prallte ein Pkw gegen einen Anpralldämpfer.

Eine Person wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Sie musste offenbar von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Die Aufräumarbeiten sind im Gange. Es kam zu einem kurzen Rückstau.

Teils zäher Rückreiseverkehr

Zu Verkehrsbehinderungen auf Tirols Straßen kam es am Samstag auch durch das Ende der Osterferien in Deutschland: Auf der Brennerautobahn zwischen Bozen und der Baustelle Luegbrücke bildete sich am Vormittag ein zäher Rückstau. Richtung Innsbruck musste auf der Strecke mit etwa einer Stunde Verzögerung gerechnet werden.