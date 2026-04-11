Zum 60. Mal kämpfen in Hochfügen Seilschaften auf Ski um den Sieg

Drei Skifahrer bilden beim Rennen eine Seilschaft. Verbunden durch ein Seil, bewältigen sie einen Riesentorlauf. Gefragt sind Tempo, Abstimmung und natürlich Teamgeist. „Beim Seilrennen heißt es seit jeher ‚z’ammhalten‘“, sagt Helmuth Grünbacher, Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft Hochfügen.

Der Renntag beginnt um 9.30 Uhr auf der Piste 11 Waidoffen mit dem Kinder-Seilrennen für verschiedene Altersklassen. Danach starten die Erwachsenen. Es gibt eine Rennklasse und den „Flotten 3er“, bei dem sich Dreierteams ganz nach Wunsch zusammenstellen können. Die 8er Alm mit Blick auf die Rennstrecke dient als Treffpunkt. Hier finden auch die Siegerehrung und das Live-Konzert der Jukebox Brothers (14 bis 18 Uhr) statt. Für Zuschauer ist die Auffahrt mit dem 8er-Jet am Sonntag gratis.