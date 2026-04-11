Zum Saisonschluss am 12. April

Zum 60. Mal kämpfen in Hochfügen Seilschaften auf Ski um den Sieg

So schnell wie möglich versuchen die Teams der Rennklasse, beim Seilrennen aneinandergebunden ins Ziel zu kommen.
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Angela Dähling

Von Angela Dähling

Das traditionelle Seilrennen in Hochfügen feiert heuer ein rundes Jubiläum. Spannende Rennen und ein buntes Rahmenprogramm werden geboten.

Der 12. April steht heuer in Hochfügen ganz im Zeichen des 60. Seilrennens. Das traditionelle Event beendet die Skisaison mit spannenden Rennen und einem bunten Rahmenprogramm.

Drei Skifahrer bilden beim Rennen eine Seilschaft. Verbunden durch ein Seil, bewältigen sie einen Riesentorlauf. Gefragt sind Tempo, Abstimmung und natürlich Teamgeist. „Beim Seilrennen heißt es seit jeher ‚z’ammhalten‘“, sagt Helmuth Grünbacher, Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft Hochfügen.

Beim „Flotten 3er“ wird gern auf den Rennanzug verzichtet. Die Gaudi steht im Mittelpunkt.
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Live-Musik ab 14 Uhr

Der Renntag beginnt um 9.30 Uhr auf der Piste 11 Waidoffen mit dem Kinder-Seilrennen für verschiedene Altersklassen. Danach starten die Erwachsenen. Es gibt eine Rennklasse und den „Flotten 3er“, bei dem sich Dreierteams ganz nach Wunsch zusammenstellen können. Die 8er Alm mit Blick auf die Rennstrecke dient als Treffpunkt. Hier finden auch die Siegerehrung und das Live-Konzert der Jukebox Brothers (14 bis 18 Uhr) statt. Für Zuschauer ist die Auffahrt mit dem 8er-Jet am Sonntag gratis.

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