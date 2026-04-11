Junge Chortalente singen um Sieg, der sie nach Linz bringen wird

Im SZentrum findet vom 20. bis 23. April das Wertungssingen des landesweiten Jugendchorwettbewerbs statt. Das Finale steigt am 24. April im Innsbrucker Congress.

Nach dem Bezirksjugendsingen „Fest der Stimmen“ erreicht das Landesjugendsingen Tirol seinen Höhepunkt: Von 20. bis 23. April gehört die Bühne Kinder- und Jugendchören aus allen Bezirken. Beim Wertungssingen im SZentrum Schwaz stellen sich 94 Chöre mit mehr als 2600 Mitwirkenden einer Fachjury und präsentieren ihr Wettbewerbsprogramm.

Interessierte können die jungen Gesangstalente live bei freiem Eintritt erleben – sowohl in Schwaz als auch beim Finale am 24. April im Congress Innsbruck. Dort fällt die Entscheidung, welche Ensembles Tirol beim Bundesjugendsingen vom 29. Juni bis 2. Juli 2026 in Linz ­vertreten.

Viele Schulchöre nehmen teil

Beim Wertungssingen in Schwaz dabei sind u. a. Chöre der Volksschule Mathon (Bezirk Landeck), der Volksschule Hans Sachs Schwaz, der Musikmittelschulen Nußdorf-Debant (Bezirk Lienz) und Rattenberg (Bezirk Kufstein) sowie die Vokalensembles der Landesmusikschule Telfs und der Pädagogischen Hochschule Tirol.