Hilfsorganisation bringt Klage wegen Verleumdung gegen Prinz Harry ein

Der abtrünnige britische Prinz Harry (45) ist mit einer Klage der von ihm mitgegründeten Hilfsorganisation Sentebale konfrontiert. Ihm und einem ehemaligen Treuhänder der Organisation wird Verleumdung vorgeworfen.

Es habe seit März 2025 eine „koordinierte, negative Medienkampagne“ gegeben, die dem Ruf der Organisation geschadet habe, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandes und der Geschäftsführung von Sentebale, in der die Klage bestätigt wird. Das Verfahren sei gegen Prinz Harry und den einstigen Treuhänder Mark Dyer angestrengt worden, die durch Beweise als Drahtzieher dieser negativen Medienkampagne identifiziert worden seien, so die Vorwürfe. Das habe eine „Flut an Cybermobbing“ gegen die Organisation und ihre Leitung verursacht.

Beschuldigungen kategorisch zurückgewiesen

Prinz Harry und Dyer würden diese beleidigenden und schädigenden Behauptungen „kategorisch“ zurückweisen, zitierte die New York Times aus einer Mitteilung der beiden Beschuldigten. Und weiter: Es sei „außergewöhnlich“, dass Wohltätigkeitsfonds für rechtliche Schritte gegen genau jene Leute benutzt werden, die die Organisation aufgebaut und lange unterstützt hätten, statt die Gelder den Gruppen zukommen zu lassen, für die die Wohltätigkeitsorganisation gegründet wurde, hieß es weiter.

Gemeinsam mit Mitbegründer Prinz Seeiso von Lesotho verließ Harry die Organisation als Schirmherr im März 2025 nach einem Streit um die Führung. Sentebale unterstützt in erster Linie Aids-Waisen in Lesotho und Botsuana, die beiden Prinzen hatten die Organisation im Jahr 2006 in Andenken an ihre verstorbenen Mütter gegründet.

Gegenseitige Vorwürfe

Hintergrund des Disputs sind gegenseitige Vorwürfe – mit der Vorsitzenden der Organisation, Sophie Chandauka, einerseits und Prinz Harry andererseits. Chandauka, die weiterhin im Amt ist, warf dem Royal etwa Mobbing vor. Sie sagte auch, Harry sei wegen seines Abschieds aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie der Grund für einen Exodus von Spendern. Der Prinz wies die Vorwürfe zurück.

Die britische Aufsichtsbehörde hatte Monate später im Zuge einer Untersuchung keine Hinweise auf „systematisches Mobbing“ oder Belästigungen innerhalb der Organisation sowie keine Anzeichen einer Kompetenzüberschreitung von Harry gefunden. Allerdings kritisierte die Behörde alle Parteien dafür, dass der Streit öffentlich ausgetragen wurde.