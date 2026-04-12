Prinz Harry wird von eigener Hilfsorganisation verklagt

Der abtrünnige britische Prinz Harry ist mit einer Klage der von ihm mitgegründeten Hilfsorganisation Sentebale konfrontiert. Ihm und einem ehemaligen Treuhänder der Organisation wird Verleumdung vorgeworfen.

Los Angeles – Prinz Harry (41) sieht sich mit einer Klage einer von ihm mitgegründeten Hilfsorganisation konfrontiert. Aus Gerichtsakten geht mehreren britischen Medien zufolge hervor, dass die Hilfsorganisation Sentebale im März eine Verleumdungsklage gegen Harry und einen ehemaligen Treuhänder der Organisation, Mark Dyer, eingereicht hatte.

Es habe seit März 2025 eine „koordinierte, negative Medienkampagne“ gegeben, die dem Ruf der Organisation geschadet habe, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandes und der Geschäftsführung von Sentebale, in der die Klage bestätigt wird. „Das Verfahren wurde gegen Prinz Harry und Mark Dyer angestrengt, die durch Beweise als Drahtzieher dieser negativen Medienkampagne identifiziert wurden“, so die Vorwürfe. Das habe eine „Flut an Cybermobbing“ gegen die Organisation und ihre Leitung verursacht.

„Beleidigend und schädigend“

Prinz Harry und Dyer würden diese beleidigenden und schädigenden Behauptungen „kategorisch“ zurückweisen, zitierten die New York Times und Variety aus einer Mitteilung ihres Sprecherteams. Es sei „außergewöhnlich“, dass nun Wohltätigkeitsfonds für rechtliche Schritte gegen genau jene Leute benutzt werden, die die Organisation aufgebaut und lange unterstützt hätten, statt die Gelder den Gruppen zukommen zu lassen, für die die Wohltätigkeitsorganisation gegründet wurde, hieß es weiter.

Gemeinsam mit Mitbegründer Prinz Seeiso von Lesotho verließ Harry die Organisation als Schirmherr im März 2025 nach einem Streit um die Führung. Sentebale unterstützt in erster Linie Aids-Waisen in Lesotho und Botsuana, die beiden Prinzen hatten die Organisation im Jahr 2006 in Andenken an ihre verstorbenen Mütter gegründet.

Gegenseitige Vorwürfe

Hintergrund des Disputs sind gegenseitige Vorwürfe – mit der Vorsitzenden der Organisation, Sophie Chandauka, einerseits und Prinz Harry andererseits. Chandauka, die weiterhin im Amt ist, warf dem Royal etwa Mobbing vor. Sie sagte auch, Harry sei wegen seines Abschieds aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie der Grund für einen Exodus von Spendern. Der Prinz wies die Vorwürfe zurück.