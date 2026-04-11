Riesentorlauf-Titel gingen an Viktoria Bürgler und Marco Schwarz

Reiteralm - Viktoria Bürgler und Marco Schwarz sind neue Riesentorlauf-Staatsmeister. Bürgler siegte auf der Reiteralm vor den Tirolerinnen Leonie Raich (+0,43 Sek.) und Franziska Gritsch (+0,69). Schwarz, der bereits im Super-G zugeschlagen hatte, verwies den Tiroler Joshua Sturm (+0,36) und Stefan Brennsteiner (+0,44) auf die weiteren Plätze. „Das Niveau war sehr hoch, dadurch hat der Titel einen entsprechend großen Stellenwert für mich", sagte Schwarz. Die Meisterschaften werden am Sonntag mit dem Slalom beendet. (tt.com)