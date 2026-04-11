Tragisches Ende von großer Suchaktion im Ötztal: 66-Jähriger stürzte in den Tod

Bereits am Freitagnachmittag war der Mann als vermisst gemeldet worden, woraufhin sofort eine Suchaktion im Gebiet zwischen Umhausen und Farst startete. Samstagfrüh herrschte dann traurige Gewissheit.

Ein tragisches Ende fand Samstagfrüh eine Suchaktion im Gemeindegebiet von Umhausen. Bereits am Freitag gegen 11 Uhr war ein 66-jähriger Österreicher zu einer Wanderung in Richtung Farst/Reichalm aufgebrochen. Der Mann konnte am späten Nachmittag nicht mehr telefonisch erreicht werden, weshalb er gegen 18 Uhr bei der Polizei Oetz als vermisst gemeldet wurde.

Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet und die Bergrettungen Umhausen und Oetz alarmiert. Weiters wurde die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ sowie eine Drohen-Komponente der Polizei zur Suchaktion hinzugezogen. Aufgrund vorgefundener Fußspuren im Schnee wurden zusätzlich zwei Notarzthubschrauber und ein nachtflugfähiger Polizeihubschrauber nachalarmiert. Diese konnten jedoch aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht mehr ausfliegen.