Experte Karl Ploberger gibt Tipps
Garten im April in Tirol: Was jetzt im Beet, am Balkon und bei Zimmerpflanzen zu tun ist
Vom Hochbeet bis zur Zimmerpflanze: Im April gibt es auch in Tirol bereits einiges zu tun, ohne der Natur vorauszueilen.
© Karl Ploberger
Während in Tirol der Erstfrühling erst langsam in Fahrt kommt, beginnt jetzt die entscheidende Phase für Garten, Balkon und Zimmerpflanzen. Welche Arbeiten im April schon sinnvoll sind, was noch warten kann und worauf Hobbygärtner achten müssen.