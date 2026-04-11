Ein später Selbstfaller: Raiders verloren ihr erstes Saisonspiel in der AFL

Die Swarco Raiders unterlagen in der Austrian Football League mit 7:14 bei den Danube Dragons.

Innsbruck - Beim verspäteten Saisonauftakt in die Austrian Football League (AFL) bezogen die Swarco Raiders am Samstagnachmittag bei den Danube Dragons eine durchaus vermeidbare 7:14-Auswärtsniederlage. Die Tiroler Verteidigung präsentierte sich dabei gegen einen guten Gegner stark – der Motor der Raiders-Offensive kam im ersten Saisonspiel indes noch nicht auf Touren.

Punkte nur im ersten Viertel

Nur im ersten Viertel konnten die Raiders anschreiben, Runningback Fako Neille Tindo brachte die Tiroler Gäste in Front (7:0). Ein toller Start, aus dem die Raiders aber nichts machten: Während die Verteidigung die im ersten Spiel siegreichen Gastgeber ein ums andere Mal im Zaum hielt und auch mehrfach den Ball eroberte, schafften es Quarterback Kenyatte Allen und Co. nicht, daraus Zählbares zu machen.