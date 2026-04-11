Tausende am „Hoadl“

„Schiach“ feiert sich‘s besser: Paradiesvögel lassen Wintersaison beim „Ugly Skiing Day“ ausklingen

Judith aus Sistrans (zweite von rechts) ist eine von rund 5000 BesucherInnen, die gemeinsam in der Axamer Lizum zum Saisonende ordentlich Gas geben und feiern.
© Axel Springer
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Rund 5000 WintersportlerInnen und Party-Fans feierten am Samstag in der Axamer Lizum in schrillen Outfits das Ende der Wintersaison. Für viele Feierwütige ist der „Ugly Skiing Day“ mittlerweile ein Fixpunkt im Kalender.

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