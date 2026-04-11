Enormer Andrang im Ortszentrum: Hopfgarten ist stolz auf seinen Stephan

Menschen, wohin man blickte. Das Ortszentrum von Hopfgarten glich am Samstagnachmittag einem bunten Ameisenhaufen. Alle waren gekommen, um den großen Sohn der Gemeinde ihre Aufwartung zu machen: Stephan Embacher.

Der 20-jährige Überflieger war nebst seiner dritten Junioren-WM-Goldenen im Einzel gemeinsam mit Jan Hörl zum Olympia-Sieg im Superteam-Bewerb gesprungen. Sehr zur Freude auch von Landeshauptmann Anton Mattle. Embacher selbst räumte ein, dass er im Vorfeld des Empfanges nervöser gewesen sei als bei Olympia. Und Bürgermeister Paul Sieberer stellte augenzwinkernd fest, dass es für eine Olympia-Goldene noch keinen Baugrund gebe. Quasi als launigen Auftrag für die Zukunft ...