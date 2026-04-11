Silberberger startete mit Remis, Zaric stoppte den GAK

Noch bevor die WSG Tirol bei BW Linz antrat, trennte sich der WAC beim Debüt von Thomas Silberberger 0:0 von der SV Ried. Ein anderer Tiroler Trainer jubelte indes.

Wolfsberg - Der Wolfsberger AC hat am Samstag beim Lavanttaler Trainerdebüt von Thomas Silberberger ein 0:0 gegen die SV Ried erkämpft. Damit gelang den Kärntnern im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der WAC hält in der Qualifikationsgruppe bei 15 Punkten und hat nun zwei Duelle mit Endspielcharakter gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz anstehen. Ried hat bereits 21 Zähler auf dem Konto und darf sich nun auf ein Doppel gegen den GAK freuen.

Silberberger nahm seine neuen Spieler, die seit vier Monaten sieglos sind, vor der Partie in Schutz. "Ich bin jetzt der vierte Übungsleiter. Es kommt der vierte Führungsstil auf die Mannschaft zu, jeder hat eine andere Ansprache. Jeder Trainerwechsel hinterlässt bei jeder Mannschaft Hoffnungen und zugleich Narben. Es ist jetzt ganz wichtig, dass man die Jungs aufbaut", meinte der 52-jährige Tiroler auf Sky und erklärte, die Mannschaft sei intakt. Auf den neuen Trainer wartet jedoch noch jede Menge Arbeit, wie auch das Match gegen Ried zeigte.

Jubel bei Zaric