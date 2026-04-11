Bei Abfahrt gestürzt
Verletzte 39-jährige Tourengeherin vom Großglockner geborgen
Symbolfoto
© EXPA/ Johann Groder
Bei einer Skitour am Großglockner verletzte sich am Samstagnachmittag eine 39-jährige Österreicherin und musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern im freien Gelände ab, als sie auf einer Seehöhe von etwa 2800 Metern – im Bereich der „Blauen Köpfe“ – stürzte und sich am Knie verletzte.
Weil sie nicht mehr selbst abfahren konnte, wurde ein Notruf abgesetzt. Die 39-Jährige wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)