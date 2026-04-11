Verletzte 39-jährige Tourengeherin vom Großglockner geborgen

Bei einer Skitour am Großglockner verletzte sich am Samstagnachmittag eine 39-jährige Österreicherin und musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern im freien Gelände ab, als sie auf einer Seehöhe von etwa 2800 Metern – im Bereich der „Blauen Köpfe“ – stürzte und sich am Knie verletzte.