Herbert Dorigatti kommt ins Treibhaus: Ein Konzert, das die „Seele des Blues“ feiert

Er ist eigentlich kein Geheimtipp, sein Name schlägt weit über die Landesgrenzen hinaus Wellen: Der Südtiroler Blues-Gitarrist, Sänger und Songwriter Hubert Dorigatti stellt am kommenden Mittwoch, 15. April, live sein neues Album „Poor Boy“ im Innsbrucker Treibhaus vor, ein außergewöhnliches Projekt, das seine tiefe Leidenschaft für authentischen, modernen Blues spürbar macht.

Schon auf dem Studioalbum arbeitete der aus Bruneck stammende Musiker, der im Jahr 2017 die „IBC Blues Challenge“ als bester italienischer Bluesmusiker gewann, mit einigen der renommiertesten Blues-Harp-Spieler unserer Zeit zusammen – darunter Legenden wie Charlie Musselwhite, Jason Ricci, Greg Zlap und Roly Platt. Entstanden ist ein intensives und vielschichtiges Werk, das zwischen treibenden Bandgrooves und reduzierten, intimen Momenten pendelt. Die Songs – allesamt von Dorigatti selbst geschrieben und komponiert – erzählen von der Sehnsucht, vom Unterwegssein und vom Kern des Blues: Emotion, Ehrlichkeit und Ausdruckskraft.

Musikalisch bietet „Poor Boy“ eine abwechslungsreiche Reise durch verschiedene Blues-Facetten – mal rau und energiegeladen, mal dunkel und atmosphärisch. Sogar Led Zeppelins Klassiker „The Ocean“ erhält in Dorigattis Interpretation ein ganz neues, bluesiges Gewand.

Live wird das Album am Mittwoch im Treibhaus ab 20.30 Uhr mit voller Band – Gitarre, Bass, Schlagzeug und Harp – auf die Bühne gebracht. Die Mundharmonika übernimmt dabei Christian Deimbacher, der mit seinem virtuosen Spiel eine zentrale Rolle im Sound des Abends einnimmt.

Mit Flo Hupfauf am Kontrabass und Manu Plattner am Schlagzeug findet die Band ihren eigenen Groove im akustischen Bluesterrain.