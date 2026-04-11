Remis fühlt sich für Schwazer Handballer wie eine Niederlage an
Schwaz Handball Tirol kam gegen das bisherige Tabellen-Schlusslicht Bregenz nicht über ein 31:31 hinaus.
Die Ausgangslage war klar. Nach den Niederlagen gegen die Nachzügler Hollabrunn und Graz war Sparkasse Schwaz Handball Tirol gegen Tabellenschlusslicht Bregenz in der Pflicht. Drei Runden vor Schluss des Grunddurchgangs musste mit Blick Richtung Viertelfinale ein Sieg her, zumal die Gäste in ihren bisherigen neun Auswärtspartien gerade einmal zwei Remis auf der Habenseite verzeichnen konnten. Doch es sollte anders kommen – auch weil die Hausherren nach einer 19:17-Pausenführung in Halbzeit zwei wiederholt Nerven zeigten. Und hätte Rückhalt Boris Tanic nicht zwei Sekunden vor Ende gegen Bregenz-Topscorer Mindaugas Dumzius (zehn Tore) überragend pariert, wäre es noch dicker gekommen für die zunehmend verunsicherte Truppe von Chefcoach Christoph Jauernik. Am Dienstag geht es nun für die Knappenstädter nach Vöslau, ehe der Grunddurchgang nächsten Samstag zu Hause gegen die Fivers ausklingt – mit einem Happy End?
Selbiges blieb für das Future Team am Samstag aus. Die Schwazer konnten nur in Halbzeit eins gegen Bregenz dagegenhalten und unterlagen am Ende in der Abstiegsrunde West klar mit 19:26 (11:11). Besser lief es für medalp Innsbruck in der HLA-Challenge-Aufstiegsrunde – 31:28-(16:11-)Erfolg in Hard.