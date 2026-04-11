Zwei Kinder in Tirol von Autos erfasst: Polizei veröffentlicht Zeugenaufrufe

In Völs soll ein zehnjähriger Bub auf einem Schutzweg angefahren worden sein, in Längenfeld wurde ein Siebenjähriger von einem Pkw erfasst.

Ein zehnjähriger Bub soll bereits am Freitag in Völs von einem Auto angefahren und unbestimmten Grades verletzt worden sein. Laut Polizei brachte die Mutter des Kindes am Samstag eine entsprechende Anzeige bei der Polizeiinspektion Kematen ein.

Der Vorfall soll sich gegen 15 Uhr auf einem Schutzweg in der Bahnhofstraße ereignet haben. Laut Angaben des Buben wurde er von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen, wodurch er kurz das Bewusstsein verloren habe.

Anschließend hätten sich der Fahrzeuglenker und ein unbeteiligter Fahrradfahrer nach seinem Befinden erkundigt. Aus Angst vor Konsequenzen habe der Bub die Verständigung der Rettung und der Polizei abgelehnt. Aufgrund von später auftretenden Schmerzen hat der Bub den Vorfall seiner Großmutter erzählt, welche die Eltern informierte. Zeugen oder Auskunftspersonen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kematen i. T. (059133-7115) zu melden.

Ähnlicher Vorfall in Längenfeld

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr in Längenfeld im Ötztal. Dort wollte ein siebenjähriger Bub aus Deutschland die Ötztaler Straße überqueren, als er von einem taleinwärts fahrenden, schwarzen Auto erfasst wurde.